جروس يُحدد أولى الصفقات الأجنبية لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، أول صفقة أجنبية للراقي يرغب في التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورأى جروس أن التعاقد مع المدافع المصري محمود علاء لاعب الزمالك المصري سيكون شيئًا إيجابيًّا للراقي الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه الدفاعية في الميركاتو الشتوي.

وبالطبع يعرف جروس قدرات محمود علاءً جيدًا، خاصة أن المدرب السويسري سبق له تدريب محمود علاء في الزمالك في موسم 2018- 2019.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن كريستيان جروس تولى تدريب النادي الأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته يوم 14 سبتمبر الماضي عقب خسارة الأهلي من الوحدة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.