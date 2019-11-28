جريزمان: تفاهمي يتحسن مع ميسي وسواريز

المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم برشلونة الإسباني، الفرنسي أنطوان جريزمان، عن سعادته بالعودة لهز الشباك والمشاركة في فوز البارشا على بوروسيا دورتموند الألماني.

ولعب برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بالأمس، ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الفرنسي جريزمان خلال تصريحاته لإذاعة RMC Sport الفرنسية: “علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح”.

وأضاف: “نحن نحاول أن نندمج معًا، وكما قلت سابقًا إن التفاهم مع ميسي وسوايز سوف يتحسن، علينا أن نعمل معًا لنتحسن يومًا بعد يوم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المهاجمون يحتاجون للفرص وتسجيل الأهداف، وهو ما حدث ضد دورتموند، وأنا سعيد بعودتي للتسجيل، وستكون هناك أيام أكون أفضل، وأخرى أسوأ، لكنني أتكيف حاليًا مع أسلوب اللعب المختلف تمامًا”.

يُذكر أن جريزمان شارك بديلًا للمصاب عثمان ديمبلي، ونجح في تسجيل هدف برشلونة الثالث في شباك بوروسيا دوتموند، ليكون أول هدف له بقميص البارشا في دوري أبطال أوروبا.