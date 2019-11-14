جمال الأجواء بعد أمطار تبوك

جمال الأجواء بعد أمطار تبوك

2019/11/14
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيأخبار مصورة‎, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - تبوك

هطلت اليوم أمطار على منطقة تبوك، أظهرت جمال الأجواء، جعلها الله سقيا خير وبركة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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