2019-11-14 editor20 الرئيسيةأخبار مصورة جمال الأجواء بعد أمطار تبوك جمال الأجواء بعد أمطار تبوك 2019/11/14 الساعة 7:16 مساءً - فيأخبار مصورة, حصاد اليوم طباعة وسومامطار تبوكطقس تبوك المواطن - تبوك هطلت اليوم أمطار على منطقة تبوك، أظهرت جمال الأجواء، جعلها الله سقيا خير وبركة سالت على إثرها الأودية والشعاب. شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم اترك تعليق This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ شاهد.. أمطار وسيول وشلالات في تبوك تنبيه من أمطار رعدية على تبوك حتى منتصف الليل الدفاع المدني يحذر أهالي تبوك من الأمطار : لا تجازفوا لأهالي تبوك .. أمطار مستمرة حتى السادسة مساء "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه الألعاب النارية تضيء سماء الرياض الليلة أبطال مسلسل الخوارق charmed بموسم الرياض هدايا بـ 2 مليون ريال في موسم الرياض تأجيل حفل محمد عساف بموسم الرياض حساب المواطن بدء تقديم اعتراضات حساب المواطن للدفعة 24 كيف تعرف أنك مستحق دعم حساب المواطن ؟ موعد إعلان أهلية حساب المواطن توضيح مهم من حساب المواطن للمستفيدين الوظائف #وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله #وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام #وظائف شاغرة للجنسين بالسيف القابضة #وظائف شاغرة بالشركة السعودية للكهرباء يوتيوب طالب يطلق النار على زملائه ثم ينتحر فيديو.. نجاة امرأة من الدهس أسفل ترام تفحص مرحاضك قبل الاستعمال وإلا ! نجاة مواطن من سيول شعيب جو!
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