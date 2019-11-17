جماهير #الاتحاد تستعيد ذكريات منصور البلوي

المواطن - مروة نبيل

أشعل منصور البلوي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة حديثة له.

وتداول رواد “تويتر” صورة حديثة لرئيس الاتحاد السابق، ليصبح منصور البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة بعد تفاعل الآلاف، واستعادة جماهير الاتحاد ذكريات بطولات الفريق الأول خلال فترة رئاسته.

منصور البلوي:

ونشر الإعلامي الرياضي محمد البكيري صورة منصور البلوي المتداولة، وعلق عليها قائلًا: “صورة حديثة لعراب الاحتراف تثير حنين الاتحاديين.. وهم يرددون رائعة طلال: الله يرد خطاك.. لدروب خلناك”.

وكتب خالد دليم: “خدمه ودعمه أكثر من 30 عامًا.. أفضل رئيس نادي مر على القارة.. رمز الاتحاد الأكبر.. أكثر من حقق بطولات بتاريخه 232 بطولة في 4 سنوات فقط.. أكثر من دعمه ماليًّا، عاش معه الاتحاديون كل العز والشموخ والسعادة”.

وقام عبدالرحمن السالمي بنشر عدة صور لمنصور البلوي وعلق عليها قائلًا: “الرمز منصور البلوي بين كل فترة وفترة يتصدر المشهد رُغم غيابه! صاحب الذكريات الجميلة.. لا يُنسَى.. صاحب الإنجازات الفريدة.. لا يُنسَى.. الرئيس الماسي الذي لا يتكرر.. لا يُنسَى”.

وقال العمدة: “أعظم من لعب كرة قدم في تاريخ آسيا.. أعظم جيل لعب كرة قدم في تاريخ آسيا.. لدرجة أن جمهور بوسان الكوري قام وصفق للاعبي الاتحاد بعد الهدف الخامس بعد 29 لمسه في أرض كوريا.. كان من يترأس هذا الفريق منصور البلوي أكثر شخصية رياضية أرعبت أكبر قارات العالم”.

وعلق ناصر الذروي على صورة منصور البلوي المتداولة قائلًا: “هذه الصورة صنعت يومي.. منصور البلوي رمز الاتحاد الأول وصانع الأمجاد”، وقال محمد: “مجرد صورة بس على طول ترند.. أبو ثامر حي ذا الشوف والله”.