جماهير #الهلال تتوافد على ملعب سايتاما

المواطن - محمد سمعه

بدأت جماهير نادي الهلال في التوافد على ملعب سايتاما 2002 محتضن مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر فيديو من وصول جماهير القوة الزرقاء إلى ملعب سايتاما 2002 لمتابعة اللقاء.

وتحرك لاعبو الهلال حاليًا من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة أوراوا.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت في الرياض يوم 9 نوفمبر الجاري بفوز الهلال بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وذكر برنامج ” الدوري مع وليد” أمس السبت، أنه سافر حتى الآن من جماهير الهلال 1251 فردًا في ثلاث طائرات من الرياض إلى طوكيو من أجل مساندة الفريق الهلالي.

ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، على العديد من المفاتيح المميزة في الأزرق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، وهم: الإيطالي جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، كاريلو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو.

وستتجه الأنظار بقوة في مباراة اليوم، في فريق الهلال، إلى جيوفنكو وغوميز وكاريلو، خاصة أن الثلاثي الهجومي سيكون عليه عبء إحراز الأهداف خارج الديار من أجل الاقتراب بالهلال للفوز باللقب الآسيوي.

القوة الزرقاء وصلت إلى سايتاما 🗣🔵 pic.twitter.com/mxD9l4mglT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 24, 2019