جماهير #الهلال تنتقد الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير نادي الهلال استياءها من اختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة 2020، لعدم تواجد أي لاعب من الزعيم في القائمة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في القارة، وضمت حارس مرمى بيروزي الإيراني، علي رضا، ومدافع فريق أوراوا الياباني، ماكينو، ولاعب السد القطري أكرم عفيف.

وتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في الفوز على أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب النهائي، ليثير غيابهم عن قائمة الترشيحات حالة من الجدل.

وانتقدت الجماهير الهلالية اختيارات الاتحاد الآسيوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب “إبرا”: “هل يُعقل ولا لاعب هلالي؟!.. لا سالم الدوسري لا الفرج لا الشهراني لا البريك !!”.

وقال “تركي”: “سالم وغوميز استحقا التواجد”، وعلق “أحمد”، قائلًا: “سالم، سلمان، السومة واحد منهم بس أفضل من كل مرشحين الاتحاد الاسيوي صرت أشك أننا معكم بنفس القارة”.

وعلق “علي” قائلًا: “اختيارات غير موفقة … فيها مجاملة ومحسوبيات … سالم الدوسري هو الأبرز والمرشح الأول”، وقال عبدالمحسن بن إبراهيم: “أتوقع سالم ظُلم لعدم تواجده بينهم”.