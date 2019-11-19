جمل تكتيكية وفنية في مران #الهلال
استعدادًا لمباراة أوراوا

جمل تكتيكية وفنية في مران #الهلال

2019/11/19
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وطبق الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الجزء الأول من مران الهلال اليوم عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة.

وعمد رازفان إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، قبل أن يختتم مران الهلال اليوم بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء يوم غد الأربعاء، استعدادًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

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