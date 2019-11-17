جمل تكتيكية ومناورة في مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته ضد باراجواي، الثلاثاء المقبل.

وأجرى الأخضر، تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، حصته التدريبية اليوم على الملعب الرديف لإستاد الأمير فيصل بن فهد، ولم يستطع نجم خط الوسط، عبدالله الخيبري، استكمال المران؛ لشعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية.

وبدأ مران الأخضر بتدريبات الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع، واختتم رينارد الحصة التدريبية اليوم بمناورة من مجموعتين.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الاثنين، تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد باراجواي، مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، استعدادًا لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.