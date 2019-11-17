جمل فنية وتدريبات لياقية في #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية على فترتين، تحت قيادة المدير الفني الهولندي تين كات.

واحتضنت صالة اللياقة البدنية والملعب الرئيسي تدريبات الاتحاد الصباحية، والتي تركزت على جوانب الإعداد البدني والتمارين اللياقية، وذلك بمتابعة الرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وواصل الفريق الأول بنادي الاتحاد تدريبات المسائية بقيادة تين كات، والتي تركزت على الجوانب الفنية والمهارية، وشهدت تواجد نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.