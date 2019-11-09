جمهور الهلال احتل كافيهات الحفر لمؤازرة الأبطال

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت المقاهي والكافيهات بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم السبت، ازدحامًا كبيرًا من الجماهير الهلالية، حيث قام عدد من المشجعين بحجز مقاعد قبل ساعات طويلة من المباراة.

وقامت الكافيهات بتأمين أعداد كبيرة من المشروبات والحلويات تحسبًا للإقبال الكبير، فيما أعلنت بعض المقاهي اكتفاءها لعدم وجود مقاعد متاحة للمشجعين الأمر الذي أجبر عددًا منهم على الانتظار في الخارج.

يذكر أن الهلال حقق انتصارًا بهدف أندريه كاريلو في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسيحل ضيفًا على أوراوا، يوم 24 نوفمبر في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا.