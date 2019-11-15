جميلة أخبرت عن قاتلها بآخر نفس

المواطن - متابعة

قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكنت طالبة كينية من إرشاد الشرطة عن صديقها الذي تنكر لها وطعنها طعنة غادرة أدت إلى وفاتها.

واعتقلت السلطات الأمنية في كينيا رجلًا يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في قتله صديقته، دوركاس جميلة، الطالبة في السنة الأولى في كيسومو بوليتكنيك.

وقالت مصادر محلية إن الشجار بين القاتل والضحية، ظهر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تقتل جميلة التي كانت متجهة إلى مقهى إنترنت بعدما تلقت عدة طعنات في معدتها على أحد الطرق السريعة قرب منزل أسرتها.

وتابعت المصادر أن الفتاة كانت لا تزال واعية، لكنها كانت تنزف بغزارة عندما وصل رجال الإنقاذ، وكانت قادرة على إخبارهم بمن هاجمها إلا أنها توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى.