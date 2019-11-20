جندي يحقن ذراعيه بالفازلين ليتحول لشخصية كرتونية!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انتشر مقطع فيديو للجندي كيريل تيريشن يصفه فيه أصدقاؤه باللقب الروسي بازوكا، ويصفون كيف أن عضلاته الاصطناعية فظيعة ورهيبة مقارنة بجسده النحيف.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، كيريل، 23 عاماً، يُلقب أيضًا بباباي؛ تيمناً بالشخصية الكرتونية الشهيرة؛ ونال اهتماماً دولياً نظراً لكبر عضلات ذراعيه المزيفة.

عمد كيريل إلى حقن ذراعيه بمادة الهلام النفطي، وهي خلطة مكونة من زيوت معدنية ومواد شمعية تشكل مادة شبه صلبة هلامية الشكل، وتُعرف بالفازلين، وحذره الأطباء من أن ذلك قد يؤدي إلى موته أو بتر أطرافه، لكنه ألقى بالتحذيرات عرض الحائط.

المضاعفات:

حقن كيريل نحو 3 لترات في كل ذراع، ما أدى إلى منع تدفق الدم، ونتيجة لذلك تموت الأنسجة، ويتحول الذراع إلى كتلة صماء، ويمكن سماع صوت النقر واضحاً عند الطرق عليها، وتسبب ذلك أيضًا في ارتفاع في درجة الحرارة وألم قوي وضعف ملحوظ.

قال الجراح ديمتري ميلنيكوف، من جامعة موسكو الحكومية إن الشاب العشريني كان محظوظاً بعدم انتشار الضرر إلى بقية جسمه، حيث يؤثر الهلام النفطي على الجسم كله والكلى بشكل خاص.

بعد هذه المضاعفات، اضطر كيريل لأن يخضع إلى 3 عمليات جراحية، وأزالوا فيها 25% من العضلات الميتة، مع محاولة الحفاظ على الأوردة والأعصاب سليمة.

وقال الطبيب: لسوء الحظ، هذه ليست حالة نادرة، في روسيا تستخدم النساء الهلام النفطي لحقنه في الثديين والأرداف وأجزاء أخرى من الجسد بدلاً من إجراء الجراحات التجميلية الباهظة، ونحن نحذر من أنه أمر خطير للغاية.