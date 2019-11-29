جوائز بالجملة تنتظر #الهلال في مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوائز مالية بالجملة، وذلك بعد أن نجح في التأهل لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية على حصول البطل على 5 ملايين دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثاني فيحصل على 4 ملايين دولار، ويحصل صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث على مليوني ونصف مليون دولار بينما ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار فقط.

ويحصل الخامس على مليون ونصف المليون دولار، أما صاحب المركز السادس فيحصل على مليون دولار ويُتوج صاحب المركز السابع في المونديال بالحصول على نصف مليون دولار.

الهلال يحافظ على بقاء الفرصة

وجدد نادي الهلال من فرص الحفاظ على مقاعد الأندية السعودية التي تشارك في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه مؤخرًا.

وعاد نادي الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب الأندية السعودية عن المنصات منذ عام 2005، حيث كان الاتحاد آخر ناد سعودي فاز باللقب الآسيوي.

وبعد أن تمكن الهلال من الفوز بنسخة آسيا 2019، بجانب عبور الأهلي لدور الستة عشر وعبور الاتحاد والنصر لدور الثمانية في نسخة العام الحالي، حافظت الأندية السعودية على بقاء أربعة مقاعد لها في دوري أبطال آسيا بواقع ثلاث أندية في دور المجموعات وناد واحد في الملحق المؤهل لدور المجموعات.

الثالثة ثابتة للهلال

وكان الهلال وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2014 و 2017 قبل التتويج باللقب في 2019، كذلك وصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012 لكنه خسر اللقب.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان أصدر قرارًا ببقاء أربعة مقاعد للأندية السعودية في نسختي 2021 و 2022 في بطولة دوري أبطال آسيا.