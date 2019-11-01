جوارديولا قريبًا في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن معهد إعداد القادة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في السعودية قريبًا.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، محاضرة للمدربين السعوديين خلال الفترة المقبلة، لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين العالميين، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين والارتقاء بمستواهم، ومنهم الإيطالي فابيو كابيلو، يوليو الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ألقى محاضرة الشهر الماضي.