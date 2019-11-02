جوارديولا: هذا اللاعب في ليفربول لديه قدرة على الغطس!

المواطن - محمد سمعه

اتهم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، بأنه يغطس في منطقة جزاء المنافسين للتحايل على الحكام والحصول على مخالفات.

وكان ماني حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا التي أُقيمت السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا لشبكة بي بي سي سبورت قائلًا: ماني لاعب موهوب وأحيانًا يتجه للغطس من أجل أن يفوز فريقه، إنه حقًّا موهبة.

وتابع جوارديولا: مانشستر سيتي يملك الشخصية للفوز ونحن محظوظون للغاية لنفعل هذا الأمر أمام ساوثهامبتون، وسنحاول الفوز على ليفربول في الأنفيلد بالأسبوع المقبل.

وستُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري.

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.