جوارديولا يُعلق على أهداف Liverpool القاتلة

المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا على الأهداف القاتلة التي أحرزها Liverpool خلال مبارياته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي Liverpool قد فاز على الثنائي ليستر سيتي وأستون فيلا بأهداف في الدقائق الأخيرة خلال منافسات البريمرليج هذا الموسم.

وقال جوارديولا خلال تصريحاته لصحيفة “الجارديان”: “عندما فاز Liverpool في الدقائق الأخيرة سألني نجلي وابنتي.. هل هم محظوظون؟ أجبت بأن هذا ليس حظًا”.

وأضاف المدرب الإسباني: “ما فعله Liverpool في الموسم الماضي وكرره هذا الموسم لعدة مرات، يعني أنهم يتمتعون بجودة مدهشة وموهبة مذهلة للقتال حتى النهاية في كل مباراة”.

وتابع قائلًا “لهذا السبب لم أخبر نجلي وابنتي فقط بالأمر، ولكني تحدثت مع اللاعبين أيضًا أن هذا ليس حظًا.. ربما قد يحدث ذلك بالحظ مرة أو مرتين في الحياة، ولكن حدث هذا معهم 10 أو 12 أو 13 مرة”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي Liverpool بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.