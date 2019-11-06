جوتي: آل الشيخ طموح مثلي.. ولا أفكر في الريال

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم ريال مدريد السابق، جوتي عن سعادته بتوليه مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الإسباني، مؤكدًا أنه يُناسب طموحاته.

وقال جوتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، لتقديمه: “أنا فخور جدًا بكوني هنا في هذا النادي، أود أن أشكر النادي وتركي آل الشيخ”.

وتابع: “أريد التدريب بأسلوبي الخاص، وبناء فريق قوي، يشعر بالراحة مع أو بدون الكرة وسعيد في الملعب.. مستوى التركيز والأداء سيرتفعان إلى الحد الأقصى، يعرف اللاعبون ذلك جيدًا”.

وأضاف نجم الريال السابق قائلًا: “تركي آل الشيخ رجل طموح للغاية مثلي، كنت أرغب في العمل في مشروع بأهداف كبيرة ونادي ألميريا لديه ذلك، وهو الفريق المناسب لي”.

وبسؤاله عن ريال مدريد، قال جوتي: “أنا لا أُفكر في الريال الآن كل أفكاري تم توجيهها نحو ألميريا، نريد أن نعمل بشكل قوي حتى نصعد إلى منافسات الدوري الإسباني”.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا تركي آل الشيخ قد أعلن عن إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يُعين جوتي خلفًا له.