جولات تفتيشية للتجارة على محطات الوقود

المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة والاستثمار حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتي اختلاف سعر خلال يومين.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحطات التي تعمل بغير الأسعار المعتمدة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.