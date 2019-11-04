جوميز: أتمنى إهداء جماهير #الهلال اللقب الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

شدد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، على صعوبة مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد فريق أوراوا ريد دياموندز، مؤكدًا أن الحسم سيكون في اليابان.

وقال جوميز خلال تصريحاته لوسائل الإعلام بعد مباراة الهلال ضد عرعر: “في مواجهتي الذهاب والإياب هناك تفاصيل مرتبطة بحظوظ كل فريق، ولكن دون شك الحسم سيكون في اليابان”.

وتابع: “جمهورنا وقف معنا منذ بداية البطولة، أتمنى تحقيق البطولة وتقديمها كهدية لهم، لقد ‏حان الوقت لجلب البطولة بعد ثالث وصول في 6 سنوات، أتمنى أن نحقق اللقب للنادي وللسعودية ككل”.

والهلال لعب ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

يُذكر أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو أبقى جوميز على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين، تجنبًا لإرهاقه قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم السبت المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.