جوميز أكثر لاعبي #الهلال تسجيلًا في محيط الرعب
قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019

جوميز أكثر لاعبي #الهلال تسجيلًا في محيط الرعب

2019/11/07
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في البطولات المحلية والقارية، قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ويُعد جوميز أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تسجيلًا للأهداف في محيط الرعب برصيد 22 هدفًا، يليه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بـ7 أهداف، بالتساوي مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

ومن المتوقع أن تتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في محيط الرعب، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المدرجات، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، أملًا في التتويج باللقب القاري.


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