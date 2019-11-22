جوميز.. مرعب خارج الأرض في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتعول الجماهير الهلالية كثيرًا على جوميز في قيادة الزعيم للعودة إلى منصات التتويج القارية، والمشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام.

ويتصدر جوميز قائمة هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 10 أهداف، وبفارق هدفين عن مهاجم أوراوا الياباني شينزو كوروكي، ليقترب من حصد لقب هداف النسخة الحالية.

ويتسم جوميز بالغزارة التهديفية في مباريات الهلال الخارجية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث إنه سجل 8 من أهدافه العشر خارج الرياض، ما يمنحه دافعًا معنويًا قبل مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.