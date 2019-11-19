جوميز وبنزيمة في صدارة الهدافين الفرنسين

المواطن - مروة نبيل

احتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بافيتيمبي جوميز، صدارة الهدافين الفرنسيين في جميع الدوريات بالتساوي مع مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة.

وظهر جوميز بمستوى مميز مع الهلال خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم في احتلاله صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، كما أنه هداف البطولة القارية بـ10 أهداف.

وتصدر بنزيمة التصنيف العالمي بـ3450 نقطة مع 31 هدفًا، وفقًا لتصنيف موقع clubworldranking العالمي خلال آخر 47 أسبوعًا، فيما حل جوميز ثانيًا بعدما حصل على 3172 نقطة، بـ31 هدفًا أيضًا.

وتفوق جوميز على العديد من النجوم العالميين، ومنهم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي حل ثالثًا في القائمة برصيد 30 هدفًا، ليحصل على 2314 نقطة، ومهاجم برشلونة أنطوان جريزمان الذي حل تاسعًا بـ18 هدفًا بمعدل 1882 نقطة.