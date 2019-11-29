جيسوس: صنعت فريق #الهلال ومواجهته بالمونديال تحدٍّ صعب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق فلامنغو البرازيلي، البرتغالي خورخي جيسوس، أنه قام بصناعة فريق الهلال الحالي، والذي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتوج الهلال باللقب الآسيوي بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف، وإيابًا بهدفين نظيفين على إستاد سايتاما، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال جيسوس خلال تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الإعلام البرتغالية والبرازيلية: “فريق الهلال مميز وقوي.. أنا من كوّنت الفريق الحالي إنه من عملي”.

وعن مباراة الهلال ضد الترجي التونسي في مونديال الأندية، علق جيسوس قائلًا: “أعتقد أن الزعيم بإمكانه الوصول إلى الدور نصف النهائي، وسيكون تحديًا صعبًا بالنسبة لي”.

وأضاف مدرب الزعيم السابق: “بالنسبة لي الأوفر حظًّا للفوز بمونديال الأندية هو ليفربول ومن بعده الهلال ثم فلامنغو، وأتوقع أن يلعب النادي الإنجليزي معنا أو مع الهلال في المباراة النهائية”.