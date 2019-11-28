جيوفينكو يحتفل باللقب الآسيوي على طريقته

المواطن - مروة نبيل

احتفل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على طريقته الخاصة.

ونشر جيوفينكو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورًا له مع تورتة على شكل كأس دوري أبطال آسيا، وعلق عليها قائلًا: “حلوى تشبه الحقيقي”.

وتألق جيوفينكو مع الهلال بشكل لافت في دوري أبطال آسيا 2019، ولعب دورًا بارزًا في مباراتي النهائي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وكلل مجهوده بالحصول على أفضل لاعب في لقاء الإياب.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 3/0 في مجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في قطر الشهر المقبل.