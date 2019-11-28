حادث مفجع.. أشعلت الأم الأنوار فمات زوجها وابنتها حرقًا

حادث مفجع.. أشعلت الأم الأنوار فمات زوجها وابنتها حرقًا

2019/11/28
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

استيقظ أهالي حي بابا على في الجزائر صبيحة اليوم على حادث مروع راح ضحيته شخصان وأصيب ثالث بحروق من الدرجة الثانية.

وأفادت مصادر محلية أن الحادث بدأ فور استيقاظ الأم من نومها وفور إشعالها الأنوار وقع انفجار كبير أدى إلى انهيار المنزل المكون من طابقين.

وألقت الأم بنفسها من الشرفة بعدما أصيبت بحروق شديدة فيما توفي زوجها وابنتهما ولم ينجُ من الأسرة سوى الابن الذي تصادف تواجده في المسجد في هذه اللحظة.

وتباينت التفسيرات للحادث ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن سبب الانفجار تسرب الغاز من أنبوبة البوتاجاز، فيما لا تزال الجهات تحقق في الحادث.

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