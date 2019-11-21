حارس أوراوا: حللت نقاط قوة وضعف #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز الياباني، شوساكو نيشيكاوا أنه حلل فريق الهلال جيدًا، متمنيًا تحقيق الفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث حارس مرمى فريق أوراوا الياباني على مواجهة الزعيم المقبلة قائلًا: “مشاهدتي لمباراة الذهاب من المدرجات أعطتني فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى فريق الهلال”.

وتابع نيشيكاوا خلال تصريحاته التي نقلها حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”: “ونحن جميعًا نتطلع للعب الإياب، وكونها في سايتاما فالدافع والحافز ليس لنا فقط بل لجماهيرنا أيضًا”.

ولم يُشارك نيشيكاوا في مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بسبب الإيقاف، ولكنه حرص على التواجد مع فريقه ومتابعة اللقاء من المدرجات.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.