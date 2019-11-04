حارس الرائد ردًا على تصرف نجم #النصر: أهان كرامتي ولكن !

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس الجزائري عز الدين دوخة حارس مرمى نادي الرائد عن أسباب انفعاله الشديد على حكم مباراة النصر والرائد التي أُقيمت يوم 19 أكتوبر الماضي ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال دوخة: تصرف أمرابط وضربه لي في اللقاء وعدم تدخل الحكم بالصورة المناسبة، جعلني أشعر أن كرامتي تم إهانتها ولكن هذا الأمر أصبح في الماضي، وأحترم كثيرًا أمرابط وعبدالرزاق حمدالله لأن الشعب الجزائري جار للشعب المغربي، ومجرد زوبعة ومرت ولن تعود بإذن الله.

وتابع دوخة: أنا جئت للدوري السعودي لتمثيل بلدي ونفسي والدفاع عن اسمي بصورة مشرفة، وأعتذر للجماهير السعودية عما بدر مني.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لكمة “بوكس” من أمرابط على وجه عز الدين دوخة خلال احتكاك بين اللاعبين في مباراة الرائد والنصر، حيث أوقف الحكم المباراة وذهب إلى تقنية الـVAR واكتفى فقط بتوجيه البطاقة الصفراء للاعب المغربي.

وعلى الفور أبدى عز الدين دوخة غضبه من قرار حكم مباراة النصر؛ حيث انفعل على الحكم وصرخ في وجهه ليحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ86.

وكان نور الدين أمرابط نال البطاقة الصفراء بعد لكمته لـ حارس الرائد في الدقيقة الخامسة والثمانين.