حافلة #الهلال تنتظر أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

وصلت حافلة نادي الهلال إلى المطار الذي من المنتظر أن تهبط فيه طائرة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر موقع جول عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو يعرض انتظار الحافلة لأبطال الهلال الذي من المنتظر وصولهم اليوم الاثنين إلى الرياض.

وسيستقل أبطال الهلال الحافلة المكشوفة من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.

وأعلن حساب موسم الدرعية عبر موقع ” تويتر” عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب موسم الدرعية أن التذاكر نفدت، وسيكون الدخول فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

جدير بالذكر أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.

حافلة #الهلال تصل إلى المطار استعدادًا لاستقبال الأبطال💥 pic.twitter.com/dqCuBCQhuI — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 25, 2019