حافلة جديدة لـ #التعاون هدية من تركي آل الشيخ

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون عن وصول حافلة جديدة للفريق الأول لكرة القدم كهدية من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشر حساب التعاون الرسمي عبر تويتر صورًا من وصول حافلة الفريق الأول الجديدة حيث قال: “المزيون وصل”، هدية معالي المستشار تركي آل الشيخ لبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، شكرًا تركي آل الشيخ من جميع محبي التعاون.

جدير بالذكر أن نادي التعاون كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 2- 1، في المباراة التي أُقيمت في شهر مايو الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.