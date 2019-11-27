حالة الدفعة صفر وحساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن المقصود بحالة الدفعة صفر في مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”، إنه انطبقت على المواطن شروط الأهلية لدورة شهر ديسمبر وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 10 ديسمبر.

ولفت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط هنا

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 25 (شهر ديسمبر 2019).

ودعا حساب المواطن راغبي التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.