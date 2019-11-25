حالة جوية تحدث للمرة الأولى الليلة

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن يبدأ تأثر المملكة تدريجيًا بأحوال جوية غير مستقرة، تجلب الأمطار للعديد من المناطق اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء.

وتوقع المركز أن تنشأ التقلبات الجوية نتيجة اندفاع حوض علوي بارد من الشمال، يترافق مع استجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم، وتمدده لوسط وشرق السعودية والدول المجاورة، مما يعني تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات أمطار متفاوتة الشدة تترافق في بعض المناطق بتساقط البرديات وتشكل التجمعات المائية.

وترتفع فرص الأمطار بعد منصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء بمشيئة الله على أجزاء من جنوب غرب وشمال السعودية، وتكون فرص الأمطار أفضل على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.