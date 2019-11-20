حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز

المواطن - متابعة

أعلنت البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات، أبراهام لينكولن، عبرت مضيق هرمز الحيوي، أمس الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على “تويتر” صورة لحاملة الطائرات الأمريكية وهي تبحر عبر مضيق هرمز برفقة 3 سفن حربية.

ويمر نحو خُمس إنتاج العالم من النفط عبر مضيق هرمز.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس رسميًّا بإرسال 3 آلاف جندي أمريكي إلى المملكة.

وقال ترامب في رسالته للكونجرس، الثلاثاء: إن “إيران تواصل تهديد أمن المنطقة، وخصوصًا عبر استهدافها منشآت النفط”.