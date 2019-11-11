حايل الآن .. جمال فاتن يصنعه المطر

المواطن - أحمد سعيد

لا حديث يعلو فوق حديث المحبة لمدينة حائل في فتنتها وجمالها البهي، كما يصف المتغزلون جو المدينة بعد أن تساقط عليها المطر وظهرت الأبرقة في سمائها.

صور المدينة الماطرة انتشرت كالنار في الهشيم، حيث تشارك الجميع في صورة المطر والبرق ومنظر المدينة الفاتن بعد المطر الذي سقط أمس، تقول وفاء الشمري: “يا زين حايل لا غدا جوها غيم”، بينما قالت جوليا بعد أن نشرت صورًا فاتنة للمدينة الماطرة: “لاقيل حايل فز قلبي من الشوق مدري وش اللي بين قلبي وحايل”.

الفيديوهات التي صورت جمال الشلالات في جبل ساق وغيرها من مناطق حائل كانت ناطقة بجمال المدينة وقت المطر، وهو ما زاد من تداول المغردين لها ومحاولتهم التعبير عن افتتانهم بالمدينة في هذا التوقيت الاستثنائي، ليتصدر وسم حايل الآن الأعلى تداولاً عبر موقع “تويتر”.

وشهدت المنطقة أمس، سقوط أمطار غزيرة، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد باستمرار حالة عدم الاستقرار في معظم المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (متوسطة في مجملها) قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى 45 كيلومترا/ساعة أو أكثر، ومثيرة للأتربة والغبار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تؤثر اعتباراً الثلاثاء على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.