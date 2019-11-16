حدث مهم في الإمارات.. غداً
أكبر معارض الطيران في العالم

حدث مهم في الإمارات.. غداً

2019/11/16
الساعة 2:58 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الأحد “معرض دبي للطيران”، وهو واحد من أكبر معارض الطيران في العالم.

ويستضيف المعرض 160 دولة، و1300 شركة، و165 طائرة مدنية وعسكرية، بحسب ما نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “في دورة المعرض الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار.. ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غداً من دبي وورلد سنترال.. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات”.

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