حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في شاطئ أبحر بجدة

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في شاطئ أبحر بجدة

2019/11/04
الساعة 12:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، من الغرق أثناء سباحتها في شاطئ السباحة بأبحر.

وكان أحد أفراد دورية البحث والإنقاذ التابعة لمركز أبحر قد شاهد الطفلة تتعرض للغرق، وعلى الفور تم إنقاذها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها في الموقع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم / فارس بن مسفر المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ التابعة لمركز أبحر عملها المعتاد في مسبح شاطئ أبحر شاهدت طفلة تتعرض لحالة غرق وعلى الفور تم إنقاذها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها في الموقع واستدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليها والاطمئنان على حالتها وتبيّن أن حالتها مستقرة ولا تحتاج نقلها للمستشفى ولله الحمد.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم استدعاء الهلال الأحمر للكشف علي الطفلة والاطمئنان على حالتها واتضح أنها مستقرة.


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