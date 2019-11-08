حرس الحدود ينقذ طفلًا تعرض لاختناق في عسير

المواطن - عسير

تمكنت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للوحدات البحرية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، من إنقاذ طفل، يبلغ من العمر خمس سنوات، تعرض لحالة اختناق برفقة عائلته، أثناء تواجدها على شاطئ النهود بمحافظة البرك.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه أثناء قيام سيارة الإسعاف التابعة لوحدة البحث والإنقاذ والسلامة بعملها المعتاد على شاطئ النهود بمحافظة البرك التابع لقطاع القحمة بمنطقة عسير استوقفتها عائلة، أبلغ أفرادها بأن لديهم طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات، تعرض لحالة اختناق، وعلى الفور قام أفراد الوحدة بمباشرة الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية، وتزويد الطفل بالأوكسجين، وتحسنت حالته بالموقع، وأفادت عائلته بأنه يتعرض لحالات اختناق بصفة مستمرة بسبب إصابته المزمنة بمرض الربو.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.