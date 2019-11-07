حريق في منزل بأبو عريش بسبب التماس كهربائي

المواطن - جازان

أخمد الدفاع المدني في أبو عريش بمنطقة جازان حريقاً اندلع في منزل بسبب التماس كهربائي.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر “تويتر” أن الحريق لم يوقع أية أي إصابات.

ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحادث.