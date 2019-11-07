حريق في منزل بأبو عريش بسبب التماس كهربائي

حريق في منزل بأبو عريش بسبب التماس كهربائي

2019/11/07
الساعة 9:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - جازان

أخمد الدفاع المدني في أبو عريش بمنطقة جازان حريقاً اندلع في منزل بسبب التماس كهربائي.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر “تويتر” أن الحريق لم يوقع أية أي إصابات.

ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحادث.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • إصابة امرأة وطفلة في حريق شقة بأبو عريش
    •
  • شاهد.. أبو عريش تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة اليوم
    •
  • فيديو.. قائد الهايلوكس يسلم نفسه بعد دهس شخصين عمدًا
    •
  • جامع القبب بأبو عريش ذاكرة عمرها أربعة قرون وهذا سبب تسميته
    •

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :