حريق هائل يلتهم فندقًا في بريطانيا

حريق هائل يلتهم فندقًا في بريطانيا

2019/11/22
الساعة 4:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - الرياض

التهم حريق هائل فندقًا في بريطانيا فيما لا تزال قوات الدفاع المدني تحاول مكافحته.

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