حساب أبطال آسيا يستعرض بطولات الثنيان
بمناسبة ذكرى ميلاده

حساب أبطال آسيا يستعرض بطولات الثنيان

2019/11/18
الساعة 7:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

هنّأ حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان بذكرى يوم ميلاده بطريقته الخاصة.

وعدّد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي البطولات التي حصل عليها النجم يوسف الثنيان سواء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أو المنتخب السعودي والتي بلغ عددها 21 لقبًا.

وكتب حساب البطولة الآسيوية الرسمي: “عيدًا سعيدًا يوسف الثنيان .. كأس آسيا مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرة، وكأس السوبر الآسيوي مرة”.

وتابع تغريدته بشأن نجم الهلال السابق قائلًا: “نفس عميق.. الدوري السعودي 7 مرات، كأس الملك مرتين، كأس ولي العهد مرتين، كأس الاتحاد 3 مرات، وكأس المؤسس مرة واحدة”.

واختتم حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، حديثه عن يوسف الثنيان قائلًا: “نريد أن نذكر بقية البطولات لكن انتهت التغريدة”.

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