حساب أبطال آسيا يُحفز الجماهير لحضور نهائي الهلال وأوراوا

المواطن - مروة نبيل

حفز حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لحضور المباراة النهائية بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء يوم غد السبت.

ونشر حساب البطولة الرسمي على “تويتر”، صورًا لمحيط الرعب، وعلق قائلًا: “العمل لا يتوقف في استاد الجامعة.. نعدكم بفعاليات تجعل من حضوركم لهذا النهائي تجربة رائعة”.

ويلعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء غد، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في محيط الرعب، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المدرجات، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، أملًا في التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.