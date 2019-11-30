حساب المواطن : وصلنا في عهد الملك سلمان لأوج النهضة والرقي

المواطن - الرياض

علق حساب المواطن على الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي توافق اليوم السبت.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر”: وصلنا في عهد الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز إلى أوج النهضة والرقي في شتى المجالات حتى أصبح البيرق الأخضر خفاقًا يرفرف في سماء النماء والعطاء.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.