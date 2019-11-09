حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم.. اعرف قيمة دفعتك

المواطن - الرياض

بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم، في إيداع مبالغ الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ24، فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعات التالية.

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية.

ويتيح حساب المواطن للمستفيدين التعرف على قيمة الدعم المخصص لهم شهريًّا من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كيفية استخدام حاسبة الدعم:

وقال حساب المواطن: إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.

وأوضح حساب المواطن أنه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:

هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟ (نعم/ لا).

هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟

وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب المواطن ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.

أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.

ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:

o أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.

o أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له- في حالة رب الأسرة- لاستحقاق الدعم، ثم الضغط على كلمة احسب.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.