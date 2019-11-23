حساب المواطن يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية
للدفعة الجديدة لشهر ديسمبر

حساب المواطن يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية

2019/11/23
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

حدد برنامج حساب المواطن، موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة لدورة شهر ديسمبر.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “السلام عليكم أنا سجلت ليلة السبت ٩ نوفمبر، فمتى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “وعليكم السلام، في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 “نوفمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر” نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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