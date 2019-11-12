حساب المواطن يحدد موعد نتائج الأهلية

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات بعض المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، في حال تم إرفاق المرفقات قبل تاريخ 10 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد وجَّه سؤالاً قال فيه: “السلام عليكم أنا أرفقت المرفقات قبل تاريخ 10 نوفمبر ولم تتم دراسة الأهلية متى تظهر نتيجة الأهلية؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “وعليكم السلام، في حال تم إرفاق مستند، الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد عليك بالقبول أو الرفض، وفي حال تم قبول المستند قبل تاريخ “10 نوفمبر” سيتم دراسة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر ” ديسمبر”، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.