حساب المواطن يرد على مستفيد يطلب زيادة

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب الموطن، مع شكاوى بعض المستفيدين من عدم زيادة الدعم، حيث أكد أن الدعم يُصرف حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على شكوى مستفيد قال فيها: “أكثر الناس جتهم زيادة إلا أنا لماذا ما هو السبب؟

ورد البرنامج بقوله: “يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي:

⁦http://portal.ca.gov.sa

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.