حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح مهم حول الأثر الرجعي

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بقواعد صرف الدعم بأثر رجعي لمن سبق له التقدم باعتراضات مشيرًا إلى ضرورة توافر بعض الشروط.

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من مواطن قال فيه: “هل عدم الأهلية بسبب اختلاف الحالة الاجتماعية يدخل ضمن التعويض بأثر رجعي أم لا؟”.

وردت خدمة المستفيدين بالقول: “لا بد أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهات ذات العلاقة، وفي حال تم تعديل الحالة الاجتماعية بعد صدور نتيجة الأهلية لن يتم التعويض بأثر رجعي”.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة تطابق البيانات المسجلة من قبل المستفيدين مع تلك الموجودة لدى الجهات الحكومية حتى لا يتم وقف الدعم داعيًا إلى تحديث البيانات كلما جد جديد خاصة فيما يتعلق بمصادر الدخل وأية تطورات تطال الحالة الاجتماعية وعدد التابعين وغيرها من الأمور ذات الصلة بمعايير الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.