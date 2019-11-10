حساب المواطن يعلق على شكاوى نقص الدعم: السبب مراجعة أسعار البنزين
يستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الأحد

حساب المواطن يعلق على شكاوى نقص الدعم: السبب مراجعة أسعار البنزين

2019/11/10
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وشكا العديد من مستفيدي حساب المواطن نقص الدعم، فيما رد البرنامج بأن السبب في ذلك هو انخفاض أسعار البنزين.

وقال مستفيد في شكواه: “أكثر الناس ناقص وأنا منهم ١٧ ريالاً، وكل شخص تردون عليه اتصل إلخ.. أرجو من القائمين على حساب المواطن، توضيح النقص قبل الإيداع، لتعم الفائدة للجميع وعدم سؤالكم عن إنقاص المبلغ، وكسب الوقت للرد على استفسارات أخرى تنفع الجميع”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك ، الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين”.

 

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