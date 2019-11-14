حساب المواطن يعلق على مطالب زيادة الدعم

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

جاء ذلك في تعليق من حساب المواطن على مطالب من بعض المستفيدين لزيادة الدعم المستحق.

وقال المستفيد في شكواه: “أعطوني زيادة، أنا من زمان ولم أحصل على زيادة في الدعم”.

أهلًا بك، تتأثر قيمة الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال الرابط التالي: ⁦اضغط (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.