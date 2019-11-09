حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان أي مواطن التسجيل كفرد مستقل للاستفادة من الدعم، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن قال فيه: “السلام عليكم.. أريد أن أسجل كفرد مستقل ما هو المطلوب؟

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله “وعليكم السلام، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك”.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل عبر هذا الرابط (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.