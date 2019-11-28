حساب المواطن يوضح خطوات تعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تغيير الحالة الاجتماعية بعد الزواج، وذلك من خلال إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مستفيد قال فيه: “السلام عليكم هل يلزم إضافة الزوجة بعد الزواج؟”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية لا بد من التوجه إلى حسابك من خلال (الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج”، وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين) والضغط على أيقونة “حفظ” ثم تقديم الطلب من “المراجعة”، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84 % ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.